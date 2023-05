Nemecká polícia zasahuje proti talianskej mafii 'Ndrangheta

Český prezident predstavil prezidentskú poštovú známku a oficiálne portréty. Sú vyhotovené v desiatich farebných variantoch, ktoré podľa kreatívneho tímu odkazujú na českú kultúru a prírodu. Čítaj ďalej

"Moja vízia bola nemať žiadny portrét ani žiadnu známku, nie je to totiž spôsob prezentácie, ktorý by mi bol vlastný," povedal Pavel. Verejnosť však podľa jeho slov portrét aj známku chcela a preto zmenil názor. Výsledok označil za moderný a civilný. "Verím, že všetkým, ktorí čakajú na portrét alebo na známku, to urobí radosť," dodal český prezident.

Portréty aj známky sú vyhotovené v desiatich farbách. Každá z nich podľa kreatívneho tímu skrýva odkaz na nejaké miesto, udalosť alebo vec, ktoré sú ľuďom blízke. "Nevytvárali sme známku Petra Pavla, ale vytvorili sme súbor známok, ktorý hovorí o celej našej krajine. Pán prezident je na nich zobrazený ako symbol úradu, ktorý zastupuje," komentoval proces tvorby člen kreatívneho tímu Štěpán.

Známky začne Česká pošta predávať už dnes v stredu, cena jednej je 23 českých korún. Od 7. júna si ľudia budú môcť kúpiť aj všetkých desať verzií v takzvanom výplatnom poštovom archu za 230 korún, spresnil riaditeľ Českej pošty Miroslav Štěpán. Tlačiareň v prvej emisii vytlačí 100 000 archov, čo je celkom milión známok. (TASR)