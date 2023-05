Ugandskí poslanci schváli návrh zákona proti LGBTI+ ľuďom

Ugandský parlament schválil nový návrh zákona namierený proti homosexuálom, ktorý zachováva mnohé drakonické ustanovenia napriek tomu, že prezident Museveni po protestoch Západu vyzval na prepracovanie predchádzajúcej verzie zákona.

Podľa agentúry AFP má návrh zákona v Ugande podporu širokej verejnosti.

Výkonný riaditeľ organizácie Sexual Minorities Uganda Frank Mugisha však už medzičasom deklaroval, že prijatie zákona považuje za vážnu hrozbu pre LGBTI+ ľudí.

Doplnil, že takmer jednomyseľné schválenie návrhu zákona "ukazuje, akí sú poslanci extrémni a homofóbni".

Zákon podporí násilie v krajine

Podobne kritická bola vo svojej reakcii aj Amnesty International. Podľa zástupkyne regionálneho riaditeľa Amnesty Flavie Mwangovyaovej tento zákon bude mať zničujúci vplyv na LGBTI+ osoby v Ugande, ktoré už teraz čelia prenasledovaniu a diskriminácii.

"Podporí násilie a diskrimináciu voči LGBTI+ osobám a posilní stigmu a stereotypy súvisiace s homosexualitou," uviedla Amnesty vo vyhlásení vydanom v utorok.

Parlamentom prijatý zákon bude teraz zaslaný na podpis Musevenimu. Ak by ho vetoval, zákon sa vráti do parlamentu, ktorý musí prezidentovo veto prelomiť dvojtretinovou väčšinou hlasov.

V prepracovanom a schválenom návrhu zákona sa uvádza, že ak osoba, o ktorej sa predpokladá, tvrdí alebo je podozrivá, že je homosexuálna, nemala sexuálny styk s inou osobou rovnakého pohlavia, nespáchala trestný čin homosexuality, píše AFP.

"Účasť na homosexuálnych aktoch" však bude trestným činom, za ktorý hrozí doživotie.

Hoci prezident Museveni odporučil zákonodarcom, aby vynechali ustanovenie, podľa ktorého je "homosexualita s priťažujúcimi okolnosťami" trestným činom, poslanci to zamietli. V praxi to znamená, že recidivisti by mohli byť odsúdení na trest smrti.

Uganda sa k trestu smrti neuchýlila už mnoho rokov, doplnila AFP.

Trest za propagáciu homosexuality

V predchádzajúcej verzii sa tiež vyžadovalo, aby Uganďania nahlásili podozrenie z homosexuálnej aktivity polícii, inak by im hrozilo šesť mesiacov odňatia slobody.

Poslanci sa však v utorok dohodli na zmene tohto ustanovenia - prezident Museveni totiž v apríli upozornil, že nahlasovanie podozrení by mohlo mať za následok konflikty v spoločnosti.

Požiadavka nahlasovať sa teraz týka len podozrení zo sexuálnych trestných činov voči deťom a zraniteľným osobám, pričom trest sa zvýšil na päť rokov väzenia.

Podľa nového návrhu hrozí každému, kto "vedome propaguje homosexualitu", až 20 rokov väzenia - toto ustanovenie zostalo v pôvodnom návrhu zákona nezmenené.

Organizáciám, ktoré budú uznané za vinné z podporovania aktivít osôb rovnakého pohlavia, by mohol hroziť desaťročný zákaz činnosti.

Homosexualita bola v Ugande kriminalizovaná v rámci koloniálnych zákonov, ale od získania nezávislosti od Británie v roku 1962 nedošlo k odsúdeniu za dobrovoľný sexuálny styk medzi osobami rovnakého pohlavia. (TASR)