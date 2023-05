Samsung dočasne zakazuje používať umelú inteligenciu, zamestnanci mali nahrať na ChatGPT citlivý kód

Ruská splnomocnenkyňa pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová tvrdí, že nie je vojnový zločinec, ale matka. Povedala to v rozhovore s americkým serverom Vice News. Medzinárodný trestný súd na ňu vydal zatykač. Čítaj ďalej

Súd ju viní z organizácie násilných deportácií ukrajinských detí do Ruska. Splnomocnenkyňa sa navyše netají tým, že vychováva 15-ročného chlapca, ktorý bol do Ruska prevezený z ukrajinského Mariupoľa. Ukrajina pritom v minulom roku zakázala adopcie detí, ktorých rodičia žijú na území, kde prebiehajú boje, alebo sú nezvestní.

"Som matka a to hovorí za všetko. Aký ja som vojnový zločinec, o čom to hovoríte," odpovedala so smiechom Ľvovová-Belovová na otázku, či je vojnovým zločincom. Deportácia ukrajinských detí do Ruska obhajovala ako evakuáciu z ostreľovaného územia a argumentovala pritom ženevským dohovorom. Ako ju ale upozornila novinárka, civilní obyvatelia majú byť podľa ženevského dohovoru evakuovaní do tretej krajiny, ktorá nie je stranou konfliktu.

Ľvovová-Belovová tiež vyhlásila, že časť ukrajinského Donbasu, kde sa deportácie odohrávali, nepatrí Ukrajine.

Ruská splnomocnenkyňa pre práva detí už skôr v besede s ruským prezidentom Putinom priznala, že "adoptovala" 15-ročné dieťa z Donbasu. "Teraz viem, aké to je byť matkou dieťaťa z Donbasu. Je to komplikované. Ale máme sa veľmi radi," uviedla. Podľa informačného kanála Nexta je týmto dieťaťom chlapec Filip, ktorého ruské úrady vyviezli z Mariupoľa vlani v máji spoločne s ďalšími 30 deťmi.

Súd v Haagu vydal zatykač na Ľvovovú-Belovovú spoločne so zatykačom na Putina, ktorého tiež viní zo zapojenia do nútených presunov ukrajinských detí do Ruska. Ruská diplomacia tvrdí, že "rozhodnutie nemá žiadny význam" vzhľadom na to, že Rusko nemá voči ICC žiadne záväzky. V praxi ale zatykač znamená, že asi 120 štátov, ktoré spadajú pod jurisdikciu ICC, má povinnosť Putina a Ľvovová-Belovová ú zatknúť, ak by sa pohybovali na ich území.

