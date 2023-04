Chudoba v Británii rastie, potravinové banky rozdali vlani rekordný objem pomoci

V parlamente by mali mať teraz prednosť vládne návrhy, ktoré nie sú kontroverzné, vyhlásil podpredseda OĽaNO Vetrák v relácii RTVS Sobotné dialógy. Bolo by to podľa neho efektívnejšie. Kontroverzné návrhy by nechal na posledný týždeň. Čítaj ďalej

Poslanci tak budú tlačení časom a nebudú môcť viesť samoúčelné reči. Najdôležitejšie návrhy bývajú totiž zároveň najkontroverznejšie. Nie je dôležité množstvo predložených návrhov, ale ich kvalita, povedal zároveň predseda Ústavnoprávneho výboru Vetrák. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Predseda Zahraničného výboru Kéry pripomenul, že súčasná vláda je v demisii. Najdôležitejšie témy pre Slovákov menoval rast cien a dostupnú zdravotná starostlivosť. (SME)