Španielsko zakázalo býčie zápasy s účasťou "trpasličích toreadorov"

Nový výskum odhalil do akej miery Irán vybudoval svoj silný zbrojný priemysel na západných technológiách a tiež, ako tieto technológie využíva Rusko proti ukrajinským mestám. Čítaj ďalej

Organizácia Conflict Armament Research sídliaca v Spojenom kráľovstve, ktorá skúma komponenty zbraní, zistila, že drony Šahíd-136, ktoré Irán predáva Rusku, poháňa motor založený na nemeckej technológii, ktorú Irán nezákonne získal pred takmer 20 rokmi.

Zistenia, založené na detailnom skúmaní súčiastok zozbieraných na Ukrajine, o ktoré sa exkluzívne podelili so CNN, upozorňujú na schopnosť Iránu napodobňovať a vylepšovať nelegálne získané vojenské technológie.

Západní predstavitelia sa tiež obávajú, že by Rusko mohlo Iránu poskytovať západné zbrane a vybavenie zozbierané na bojisku na Ukrajine. Dosiaľ však nie sú jasné dôkazy, že by sa to stalo.

Vzťahy medzi Teheránom a Moskvou sú však čoraz bližšie. Zatiaľ čo Rusko chce iránske drony a balistické rakety, Irán chce ruské investície a obchod. Rusko sa podľa iránskych predstaviteľov stalo počas uplynulého roka najväčším zahraničným investorom v krajine.

Pre Rusov sú zase iránske drony výhodnou náhradou za oveľa drahšie rakety, ktorých zásoby sa podľa západných predstaviteľov míňajú. Odborníci sa domnievajú, že napríklad Šahíd-186 stojí asi 20-tisíc dolárov, čo je len zlomok ceny strely s plochou dráhou letu Kalibr. (SITA)