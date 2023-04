Erdogan má žalúdočnú virózu, opäť zrušil svoj program

Prezidentka Čaputová odsúdila útoky na niektoré ukrajinské mestá, vrátane Dnipra či Umaňu. Uviedla, že "miesta, ktorými sa preženie vojna, zažijú traumy, ktoré sa len veľmi ťažko liečia, hrôzy, na ktoré sa nedá zabudnúť". Čítaj ďalej

Čaputová pricestovala do Kyjeva aj s českým prezidentom Petrom Pavlom, pre ktorého to je prvá návšteva Ukrajiny od marcového uvedenia do úradu.

"Niektoré ruiny sa postupne premieňajú na modulárne domy, tým šťastnejším rodinám sa vrátili aj deti, ktoré im boli okupantami ukradnuté. Tento posun znamená, že naša pomoc má zmysel, približuje nás bližšie k mieru a ďalej od agresora," povedala Čaputová.

Dodala, že od jej prvej návštevy Ukrajiny, ktorú absolvovala vlani v máji, je jej postoj k vojne "nie politický, ale hlboko ľudský".

Pavel na Twitteri napísal, že spolu so slovenskou prezidentkou "vnímajú hodnotu slobody a spravodlivosti a je ťažké vidieť, že Ukrajinci za to platia tú najvyššiu cenu". Zároveň sa zaviazal, že Česko a Slovensko budú preto za Ukrajinou stáť. (TASR)