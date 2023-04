Nočná mora, nič podobné sme predtým nevideli. Briti opisujú situáciu v Sudáne

Z boja zmietaného Sudánu sa podarilo dostať už niekoľkým stovkám Britov. Väčšina z nich podnikla nebezpečnú cestu cez množstvo vojenských kontrolných stanovíšť a uprostred pokračujúcich ozbrojených stretov.

Dostali sa až na leteckú základňu Vádí Sídna, ktorá sa nachádza severne od Chartúmu, a to v nádeji, že nastúpia na záchranný let zo Sudánu na Cyprus. Bola to nočná mora, opísali mnohí britskému denníku The Guardian.

Chartúm ako mesto duchov

Medzi tými, ktorí v stredu popoludní pristáli na letisku Stansted v Británii, boli aj ženy a malé deti, vrátane detí v kočíkoch. Muž, ktorý dorazil prvým letom, opísal svoje zúfalstvo, keď sa snažil opustiť Chartúm. Sudánsku metropolu nazval "mestom duchov".

"Je fantastické byť späť. Bola to nočná mora. Nikdy predtým sme nič podobné nevideli," konštatoval muž. "Ocitol som sa uprostred konfliktu. Dochádzalo k bombardovaniu, ostreľovaniu. Ostreľovali aj dom vedľa nás. Bolo to ako vo filme s Jamesom Bondom," dodal.

"Sme veľmi vďační britským vojakom a vojačkám, ktorí riskovali životy, aby dorazili do Sudánu a pomohli nám dostať sa preč. Zostalo tam uviaznutých viac ľudí. Mali sme veľké šťastie, ale nie všetci mali také šťastie ako my, "doplnil z jeden z evakuovaných.

Deťom hovoril, že to je hra

Britsko-sudánsky otec troch detí, ktorý žil 16 rokov v Toxtethe pri Liverpoole, opísal, že ho po ceste na leteckú základňu zahliadli príslušníci polovojenských Jednotiek rýchlej podpory (RSF). "Zahliadli nás štyrikrát, pretože ale videli, že mám deti, nechali nás ísť," uviedol Munzir Salman.

Tridsaťsedemročný muž, ktorý má dvojité občianstvo, podnikol nebezpečnú cestu po tom, ako sa ich dom v Chartúme ocitol uprostred prestrelky. "Bolo to hrozné. Som slobodný otec troch detí, tak som ale musel kvôli nim zostať v pokoji. Hovoril som im, že je to ako hra, "dodal.

Podľa lekárky Nadiy Baasherovej, ktorá pracuje v Londýne, zostalo v Sudáne uväznených 75 jej kolegov z NHS. Aj ona opísala, že panujú zmätky okolo toho, kto je oprávnený dostať sa do záchranného letu. Mnohí ľudia sa ale vydali na leteckú základňu aj s tým rizikom, že sa do lietadla nemusia dostať. (ČTK)