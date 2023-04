Microsoft otvára v Poľsku nový cloudový región, prvý v strednej a východnej Európe

Slovinsko odovzdalo Ukrajine 20 svojich starších obrnených transportérov Valuk. Celá dodávka uskutočnila v utajení.Slovinská armáda mala týchto vozidiel určených na prepravu pechoty vo výzbroji 85. Ministerstvo obrany vec nekomentovalo. Čítaj ďalej

Šesťkolesový Valuk je modernizovaná verzia ľahkého obrneného transportéra Pandur I, vyrábaného Slovinskom na základe rakúskej licencie. Môže byť vyzbrojený 12,7mm guľometom či automatickým granátometom.

Posledné z dvadsiatky vozidiel bolo na Ukrajinu prepravené v tomto týždni, vyplýva zo zistení serveru 24ur.com. Dodávka sa uskutočnila v utajení a slovinská armáda pri nej využila transportné lietadlá C17, ktoré stroje previezli do logistických centier v Poľsku alebo na Slovensku. Slovinské valuky by sa podľa serveru mohli zapojiť do predpokladanej ukrajinskej ofenzívy.

Slovinsko, ktoré je členským štátom NATO, už podľa serveru poslalo Ukrajine brániace sa ruskej agresii 28 tankov M-55S, 35 pôvodne juhoslovanských bojových vozidiel pechoty M-80A, 16 amerických húfnic M2A1, 20 amerických vozidiel Humvee a rad ďalších zbraní a vybavenia, uviedol portál 24ur.com. (ČTK)