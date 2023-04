Čína zrušila povinnosť preukázať sa PCR testom pri vstupe do krajiny

Americká spoločnosť Microsoft v Poľsku otvára nový cloudový región, prvý svojho druhu v strednej a východnej Európe. Skladá sa z troch samostatných fyzických lokalít v okolí Varšavy, každú tvorí jedno alebo viac dátových centier. Čítaj ďalej

"Máme to! Investície spoločnosti Microsoft v Poľsku. Táto investícia je prejavom dôvery v Poľsku a poľskú vládu," napísal na Twitteri poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Microsoft uvádza, že nová cloudová lokalita zaručuje najvyššie štandardy zabezpečenia, ochrany súkromia a ukladania dát v súlade s právnymi predpismi danej krajiny. Ide o pokračovanie viac ako tridsaťročnej spolupráce Microsoftu s Poľskom.

"Investícia spoločnosti Microsoft v Poľsku urýchli premenu našej krajiny na technologické centrum regiónu strednej a východnej Európy," uviedol Morawiecki.

"Vďaka rozvoju 'poľského digitálneho údolia' budú môcť stovky inžinierov a vývojárov hrať kľúčovú úlohu v globálnej ekonomike bez toho, aby opustili krajinu. To je zodpovedný rozvoj," dodal.

Poľské digitálne údolie je názov pre vznikajúce centrum vyspelých technológií.

O výške investície sa Microsoft nezmieňuje. V roku 2020 ale uviedol, že do 'poľského digitálneho údolia' investuje miliardu dolárov. Podľa spoločnosti IDC Research pomôže nový región dátových centier v najbližších štyroch rokoch odstrániť niektoré prekážky, ktoré bránia prijatiu cloudu v rámci regiónu. Do roku 2026 by sa mal podieľať približne z 16,5 percenta na celkových nových príjmoch, ktoré IDC odhaduje na 45,7 miliardy USD.

Morawiecki uviedol, že v čase ekonomickej a geopolitickej neistoty je veľmi dôležité zachovať najvyššie štandardy bezpečnosti ukladania dát. "Budovanie odolnosti v tomto ohľade je pre poľskú ekonomiku a spoločnosť kľúčové," poznamenal poľský premiér.

(ČTK)