Erdogan pre nevoľnosť prerušil naživo vysielaný rozhovor

Turecký prezident Erdogan prerušil naživo vysielaný rozhovor v televízii a ospravedlnil sa, že má žalúdočná nevoľnosť. V utorok absolvoval dovedna tri prejavy v rámci svojej kampane pred parlamentnými a prezidentskými voľbami.

Na záver dňa mal 69-ročný Recep Tayyip Erdogan vystúpiť naživo v spojenom rozhovore pre dve stanice, Ulke TV a Kanal 7.

Jeho televízne vystúpenie sa však začalo s viac než 90-minútovým oneskorením a následne sa po desiatich minútach uprostred otázky prerušilo.

Kamera sa zatriasla a reportér, ktorý otázku položil, vstal zo svojej stoličky. Vzápätí sa vysielanie prerušilo.

Erdogan sa približne po 15 minútach vrátil a ospravedlnil sa. "Včera a dnes sme mali veľa práce. To je dôvod, prečo som ochorel na žalúdočnú chrípku," povedal.

"V jednej chvíli mi napadlo, či by to nebolo vnímané nesprávne, keby sme program zrušili. Ale sľúbili sme to. Žiadam naše i vaše publikum o odpustenie," dodal turecký prezident, ktorý vyzeral v tvári unavene a zdalo sa, že mu počas rozprávania slzili oči, píše AFP.

Turecký vodca následne pred ukončením vysielania odpovedal ešte na niekoľko otázok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa prieskumov Erdogan totiž zaostáva za opozičným vodcom Kemalom Kiličdaroglom - spoločným kandidátom šestice strán združených v Národnej aliancii (Millet Ittifaki).

Samotný Kiličdaroglu poprial v utorok večer na sociálnej sieti Twitter po incidente v televízii Erdoganovi "len to najlepšie". (TASR)