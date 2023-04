Juhokórejský prezident s Bidenom navštívili pamätník obetí kórejskej vojny

Katarína Mathernová bude v Kyjeve zastupovať Európsku Úniu. V rozhovore hovorí aj o tom, ako by na povojnovej obnove mohlo získať aj Slovensko. "Počúvam, ako sa slovenská vláda chce zapájať do obnovy, no nevidím nič konkrétne," uviedla.

(SME)