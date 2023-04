Británia zaviedla nové sankcie voči Iránu vrátane revolučných gárd

Viac ako 300 novinárov, ktorí v minulosti pracovali v Moskve ako zahraniční spravodajcovia, žiada ruskú vládu o okamžité prepustenie amerického novinára Gershkovicha. Ten je väznený pre obvinenia zo špionáže. Čítaj ďalej

Novinári zároveň uvádzajú, že Gershkovichovo uväznenie vysiela "znepokojivý a nebezpečný" signál o postoji Ruska k nezávislým médiám.

Medzi dovedna 301 signatármi zmienenej výzvy sú napríklad Orla Guerinová z BBC, bývalý novinár denníka The New York Times Bill Keller, ďalej John Kampfner, výkonný riaditeľ politologického inštitútu Chatham House, a David Remnick, šéfredaktor časopisu The New Yorker.