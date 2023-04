Británia prvýkrát testovala celoštátny systém núdzového varovania

Rusko ukradlo nielen územie Ukrajine, ale aj mier Európe a stabilitu svetu, uviedol ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba. "Rusko páchaním nevysloviteľných krutostí zbúralo základy ľudskosti," napísal v komentári pre Die Welt. Čítaj ďalej

V tomto regióne nie je možný skutočný mier, ak sa Moskva nebude zodpovedať za všetky svoje zločiny, napísal Kuleba. Nádeje na 21. storočie v mieri boli skoro zničené, píše.

"Namiesto toho nás Rusko hodilo naspäť až do 19. storočia poznamenaného koloniálnymi výbojmi," dodal. "Vojna na Ukrajine ukázala, že bezpečie v regióne je nedeliteľné. Hrozba voči jednému je hrozbou voči všetkým."

Podľa ministra sa o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti "rozhodne na bojisku na Ukrajine". Kuleba odmietol výzvy na urýchlené rokovania Kyjeva s Moskvou.

"Ak by sme teraz urobili chybu a nejako by sme (ruského prezidenta Vladimira) Putina odmenili za jeho agresiu - namiesto jeho porážky, aby mali ponaučenie aj všetci ďalší prípadní agresori -, budúcnosť Ukrajiny, Európy a celého sveta by bola ohrozená," napísal Kuleba.

Skutočný mier sa podľa neho dá dosiahnuť iba obnovením medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny. (TASR)