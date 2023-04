USA neudelili víza ruským novinárom. Nezabudneme, odkázal Lavrov

Rusko neodpustí Washingtonu to, že odmietol udeliť americké víza ruským novinárom, ktorí mali delegáciu sprevádzať do sídla OSN v New Yorku, vyhlásil minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

"Spojené štáty sa zľakli. Na toto nezabudneme, toto neodpustíme," povedal Lavrov, ktorý bude predsedať niekoľkým zasadnutiam Bezpečnostnej rady OSN.

Rusko, ktoré už vyše roka vedie vojnu proti Ukrajine, prevzalo v apríli 2023 od Mozambiku predsedníctvo v Bezpečnostnej rade OSN.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba koncom marca na Twitteri uviedol, že predsedníctvo Ruska v BR OSN pokladá za zlý vtip. Tohto rotujúceho predsedníctva sa Moskva ujala 1. apríla.

Kuleba vo svojom príspevku vtedy upozornil, že "Rusko si uzurpovalo svoje miesto (v BR OSN), vedie koloniálnu vojnu, jeho vodca Vladimir Putin je vojnový zločinec hľadaný Medzinárodným trestným súdom za únosy detí. Svet nemôže byť bezpečným miestom s Ruskom v Bezpečnostnej rade OSN".

Bezpečnostná rada OSN pozostáva z 15 členov, ktorých úlohou je riešiť svetové krízy prijímaním sankcií či schvaľovaním vojenských operácií. Jej päť stálych členov, vrátane Ruska, má právo veta a môžu tak zablokovať akúkoľvek rezolúciu. (TASR)