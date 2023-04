Borrell vyzval námorné sily európskych krajín, aby hliadkovali v Taiwanskom prielive

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyzval námorné sily európskych krajín, aby začali hliadkovať v Taiwanskom prielive, ktorý leží medzi Čínou a Taiwanom. Jeho apel sa objavil v článku zverejnenom v týždenníku Journal Du Dimanche.

Taiwan je "pre nás dôležitý z ekonomického, obchodného aj technologického hľadiska. Z tohto dôvodu vyzývam námorné sily európskych krajín, aby hliadkovali v Taiwanskom prielive," napísal Borrell.

Podľa jeho slov by sa tým demonštrovalo odhodlanie Európy zaistiť slobodu moreplavby "v tejto absolútne kľúčovej oblasti," informuje agentúra AFP.

Šéf zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ už v utorok, počas debaty o Číne v Európskom parlamente vyhlásil, že akýkoľvek čínsky zásah voči Taiwanu - by okrem iných aspektov - predstavoval pre EÚ aj obrovské ekonomické riziko, keďže táto ostrovná krajina zohráva strategickú úlohu pri výrobe najmodernejších polovodičov.

Peking nedávno uskutočnil v okolí Taiwanu trojdňové rozsiahle vojenské cvičenia, v rámci ktorých nacvičoval simulácie útokov či blokádu ostrova.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 fakticky nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron si po nedávnej návšteve Pekingu vyslúžil kritiku na oboch stranách Atlantiku za vyjadrenie, že Európa by sa nemala nechať zatiahnuť do krízy okolo Taiwanu a mala by byť v tomto smere viac nezávislá od politiky USA. (TASR)