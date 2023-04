Európsky trh si žiada vozidlá SUV. Väčších a ťažších áut pribúda

Poradenská firma Deloitte zruší v USA 1200 pracovných miest. Podobný krok už skôr ohlásili aj ďalšie firmy z takzvanej veľkej štvorky audítorských firiem, ktoré zareagovali na spomalenie vo finančnom a poradenskom odvetví. Čítaj ďalej

Prepúšťanie by sa dotklo zhruba 1,5 percenta všetkých zamestnancov Deloitte v USA. Denník Financial Times sa to dozvedel od zamestnancov firmy, ktorí o interne notifikovanom opatrení diskutovali na internete.

Zámer znížiť počet pracovných miest oznámilo vedenie Deloitte zamestnancom vo štvrtok. V niektorých oddeleniach firma prepustí viac ako 1,5 percenta svojich zamestnancov. Podľa denníka Financial Times sa to týka napríklad časti spoločnosti, ktorá sa zaoberá podnikovými fúziami.

"Keďže rast sa v niektorých oblastiach zmiernil, zavádzame obmedzené personálne opatrenia tam, kde je to potrebné," povedal denníku hovorca Deloitte.

Škrty v počte zamestnancov v USA predtým oznámili aj ďalšie firmy z takzvanej veľkej štvorky audítorských firiem. KPMG prepustí dve percentá svojho personálu v krajine a EY päť percent. PwC personálne zoštíhlenie zatiaľ neoznámila. (ČTK)