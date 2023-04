USA začnú s výcvikom ukrajinských vojakov na tanky Abrams

Český prezident chce tlačiť na Európsku úniu, aby prístupové rokovania s Ukrajinou začala do konca tohto roka. Podľa Pavla tomu nič nebráni. Pavel sa stretol s predsedom Európskej rady Michelom. Čítaj ďalej

"Čím širšia bude zóna stability na východ od našich hraníc, tým bezpečnejší budeme aj my u nás. To by sme mali presadzovať a z tohto pohľadu tlačiť aj v Európskej únii pri rokovaniach NATO, aby rokovania o prístupe boli s Ukrajinou začaté naozaj do konca tohto roka," povedal Pavel.

Pavel sa stretol s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Hovorili spolu o vzťahu k Číne, v rámci ktorého je podľa Pavla dôležité zachovávať spoločný postup a nekresliť "deliace línie" medzi Európu, USA a ďalšími demokraciami.

Diskutovali aj o strategickej autonómii, ktorú niektorí chápu ako snahu oddeliť sa od USA. Zhodli sa na tom, že je potrebné spolupracovať s USA, ale na druhú stranu vytvoriť dostatok schopností v rámci Európy. "V pomerne krátkej dobe môže nastať situácia, že Spojené štáty sa budú angažovať v indo-pacifickom regióne a nebudú mať toľko prostriedkov, aby poskytli svoje strategické schopnosti v prospech Európy. Musíme ich mať my, aby sme nezostali na holičkách, ak USA uvidia prioritu inde," vysvetlil svoj postoj Pavel.

S predsedníčkou europarlamentu Robertou Metsolovou hovorili napríklad o migrácii. Presadzujú postup, ktorý by nemal byť založený na kvótach, ale na racionálnom prístupe k ochrane vonkajších hraníc a racionálnom prístupe k azylovej politike.

Pôvodne sa mal stretnúť aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, tá však schôdzku nakoniec zrušila z rodinných dôvodov. Český prezident sa s ňou preto spojil len telefonicky a dohodli sa na osobnom stretnutí v Prahe 2. mája. (TASR)