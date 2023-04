Priština dala kosovským Srbom osem mesiacov na výmenu pasov vydaných Srbskom

Úrady v Prištine dali kosovským Srbom osem mesiacov na výmenu ich pasov vydaných Srbskom za tie, ktoré vydáva Kosovo, aby mohli títo ľudia cestovať do Európskej únie bez víz.

Kosovský vicepremiér Besnik Bislimi oznámil, že všetci držitelia pasov vydaných Srbskom majú osem mesiacov na požiadanie o pas vydaný Kosovom.

"Belehrad nie je v Kosove. Dúfam, že každý, kto vlastní pas vydaný v Belehrade, využije toto obdobie ôsmich mesiacov na jeho výmenu," povedal. Citoval ho spravodajský portál Kosovo Online.

Bislimi tiež uviedol, že kosovská vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby urýchlila tento proces, aby mali všetci občania Kosova "legálny a platný pas" do 1. januára 2024.

Občania Kosova budú môcť cestovať do krajín EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok v Štrasburgu schválil dohodu medzi EÚ a Kosovom o liberalizácii víz.

Občania Kosova budú na základe rozhodnutie EP môcť cestovať do krajín EÚ a občania členských štátov EÚ budú môcť cestovať do Kosova bez toho, aby požiadali o víza, a to na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Po nadobudnutí účinnosti zákona bude mať celý región západného Balkánu podobný vízový rámec v Schengenskom priestore.

Holandský europoslanec Thijs Reuten, pre médiá povedal, že po rokoch strávených "v čakárni" sa Kosovo stáva posledným štátom v regióne západného Balkánu, ktorý sa pripojil k bezvízovému režimu EÚ.

Pasy vydané v Srbsku neplatia

Na otázku, či budú môcť kosovskí Srbi s pasmi vydanými Srbskom, ktorého sa tiež týka liberalizácia vízového režimu, voľne cestovať do EÚ s týmito dokladmi aj po prijatí dohody medzi EÚ a Kosovom, holandský europoslanec odpovedal "nie".

Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Srbsko ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Väčšina členských štátov EÚ jeho nezávislosť uznala; Cyprus, Grécko, Slovensko, Španielsko a Rumunsko však k tomuto kroku nepristúpili.

Oslobodenie od vízovej povinnosti nadobudne účinnosť po spustení Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktoré je naplánované na november tohto roka. Ak by sa tento termín posunul, zákon o bezvízovom režime vstúpi do platnosti na konci roka 2024. (TASR)