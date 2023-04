Úrad českej vlády obklopili demonštranti a začali nočnú petičnú akciu

Šéf Wagnerovej skupiny Prigožin vyvolal rozruch svojimi úvahami o možnom konci vojny na Ukrajine. Rusko by podľa neho malo deklarovať, že dosiahlo všetky stanovené ciele. Čítaj ďalej

Prigožin zverejnil svoje tvrdenia v podobe blogu ešte v piatok, ale širšej pozornosti sa im však dostalo až teraz.

"Pre (ruskú) štátnu moc a spoločnosť je dnes nevyhnutné urobiť veľkú bodku za špeciálnou vojenskou operáciou," napísal šéf wagnerovcov, ktorého slová zverejnili aj viaceré ukrajinské médiá.

Ideálnym spôsobom, ako celú záležitosť uzavrieť by podľa neho bolo "oznámiť koniec špeciálnej vojenskej operácie a deklarovať, že Rusko dosiahlo všetky svoje stanovené ciele". A podľa Prigožina by to vlastne bola aj pravda, pretože "v istých aspektoch sme ich naozaj aj dosiahli".

V súčasnosti sa čaká na možnú veľkú ukrajinskú protiofenzívu, ktorá by mohla prísť už v priebehu najbližších týždňov.

Prigožin vo svojom blogu varoval, že "situácia na fronte sa môže pre Rusko zhoršiť po začiatku protiofenzívy zhoršiť". Rusi podľa neho preto nemajú inú možnosť, než sa "zakopať" a ubrániť svoje doterajšie pozície. (TASR)