Lutherovu cenu získala afganská bojovníčka za práva žien

Vďaka captagonu, dróze, ktorá je mimo Blízkeho východu pomerne neznáma, sa zo Sýrie stal "narkoštát". Väčšina medzinárodného spoločenstva so Sýriou prerušila obchodné kontakty kvôli krvavému potlačeniu povstania z roku 2011.

Fenetylín, syntetický stimulant podobný pervitínu, ktorý je známejší pod komerčným názvom captagon, je čoraz častejšie dôvodom na to, prečo bezpečnostné zložky v krajinách naprieč Blízkym východom podnikajú rôzne razie. Podľa odborníkov na drogovú problematiku sa väčšina tejto drogy vyrába v Sýrii a jej hlavným odbytiskom sú štáty Perzského zálivu.

Nárast obchodu s touto drogou vyvolal znepokojenie vo svete. Spojené štáty vlani konštatovali, že šírenie captagónu súvisí s režimom prezidenta Bašára Asada, a označili ho za "cezhraničnú bezpečnostnú hrozbu".

Po viac ako desiatich rokoch, keď arabskí susedia prezidenta Asada bojkotovali, začínajú s Damaškom rokovať o tom, že by ho pustili späť medzi seba. Sýrskeho lídra prijali v niektorých arabských krajinách, no stále čaká na normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou, jedným z najzarytejších nepriateľov Sýrie. Krajina je zároveň najväčším trhom pre jej drogy.

Po ničivom zemetrasení zo 6. februára, prvýkrát po desiatich rokoch na letiskách ovládaných sýrskym režimom pristáli saudskoarabské lietadlá naložené humanitárnou pomocou. Minulý mesiac médiá v Saudskej Arábii priniesli informácie o tom, že Rijád rokuje s Damaškom o obnove konzulárnych služieb medzi oboma krajinami. Saudskoarabské médiá v poslednom čase upozorňujú ale aj na to, že sa v krajine čoraz viac užívajú drogy.

V septembri úrady informovali, že zachytili dovtedy najväčšie množstvo pašovaných drog. V múke v skladisku v Rijáde objavili skoro 47 miliónov tabliet metamfetamínu. Odvtedy prišli na ďalšie milióny tabletiek. Podľa OSN je v tomto regióne metamfetamínom myslený hlavne captagon. (ČTK)