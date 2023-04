Mnohé oblasti v severnej Číne pokryli nánosy vetrom priviateho piesku a prachu

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval na rýchly vstup Ukrajiny a Gruzínska do NATO. Prostredníctvom videoprejavu tiež apeloval na Západ, aby vyvinul dôslednú stratégiu ohľadom Čierneho mora. Čítaj ďalej

Kulebovo vyjadrenie zaznelo na konferencii o bezpečnosti v oblasti Čierneho mora, ktorá sa koná v Rumunsku, informuje agentúra AFP.

"Je načase vypracovať komplexnú bezpečnostnú sieť pre všetky krajiny celého regiónu, ktoré sa cítia byť ohrozené Ruskom. Je načase zmeniť Čierne more na to, čím sa stalo Baltské more: na more NATO," povedal Kuleba.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Je mi ľúto, že musím povedať, že Západ nemá dôslednú stratégiu, čo sa týka Čierneho mora," povedal Kuleba. Ako poznamenal, "Rusko ju však malo vždy - agresívnu, revanšistickú a barbarskú".

Ukrajina podľa jeho slov chce, aby mohli mierumilovné krajiny, ktoré dodržiavajú zákony, Čierne more opäť využívať na "obchod, cestovanie a slobodný život bez toho, aby sa museli obávať ruských vojnových lodí". Apeloval preto na demilitarizáciu Čierneho mora.

"Nadchádzajúci (júlový) summit NATO vo Vilniuse je vhodným okamihom na nápravu chýb minulosti a podniknúť rozhodné kroky na ceste k členstvu Ukrajiny v NATO," povedal Kuleba podľa agentúry DPA. Dôležité je podľa neho nielen demonštrovať, že Kyjev má dvere k vstupu do Aliancie otvorené, ale aj predložiť konkrétny plán jeho integrácie do NATO.

Podľa Kulebu je možné dosiahnuť skutočný mier na Ukrajine jedine obnovou jej medzinárodne uznaných hraníc a opätovným získaním Krymského polostrova, ktorý Rusko nezákonne anektovalo v roku 2014, píše stanica CNN.

Minister varoval, že ak si Rusko ponechá Krym, využije ho na ďalšie napadnutie Ukrajiny a plné ovládnutie Čierneho mora.

Na dvojdňovej konferencii v Rumunsku iniciovanej Kyjevom sa zúčastňuje aj ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov a jeho rezortní partneri z Rumunska a Moldavska, ako aj šéfovia diplomacií týchto krajín.

Konferencia sa koná na prvé výročie potopenia ruskej vojnovej lode Moskva v Čiernom mori. Podľa Kremľa sa loď potopila po tom, čo na nej došlo k výbuchu. Ukrajina však vyhlásila, že krížnik zasiahla svojimi raketami Neptun. (TASR)