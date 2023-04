Prezidentka si pripomenula Medzinárodný deň Rómov, zaželala im rovnoprávnosť

Sobota bude oblačná, môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď, od asi tisíc metrov aj sneženie. Bude chladno, najvyššia denná teplota bude štyri až 9 stupňov Celzia, na Zemplíne ojedinele teplejšie. Čítaj ďalej

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov sa bude pohybovať okolo mínus dvoch stupňov Celzia.

Bude bezvetrie alebo zafúka len slabý premenlivý, na juhu spočiatku východný vietor do 5 metrov za sekundu (20 km/h).

Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5 milimetrov, dopoludnia v nižších polohách do 1 centimetra, postupne od približne 1300 metrov do 5 centimetrov snehu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(SITA)