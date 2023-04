Fínska premiérka Marinová podala demisiu

Ak by sa prezidentské voľby vo Francúzsku konali dnes, líderka krajnej pravice Marine Le Penová by v nich porazila prezidenta Emmanuela Macrona. Vyhrala by v prvom kole a v druhom by získala 55 percent hlasov, vyplýva z prieskumu spoločnosti Elabe pre stanicu BFM TV. (ČTK)