Švédska prokuratúra nevylučuje organizáciu útoku na Nord Stream na štátnej úrovni

O ruské dievča, ktoré nakreslilo obrázok proti ruskej invázii na Ukrajinu a skončilo v detskom domove, sa stará jej matka. Jej otec Alexej Moskaľov je odsúdený na dva roky väzenia. Matka s nimi nežila posledných najmenej sedem rokov.

Rusko zaviedlo tresty za "šírenie klamstiev" o ruskej armáde a jej "diskreditáciu" krátko po tom, ako vlani vo februári ruská armáda podnikla inváziu na Ukrajinu.

Zákon je namierený proti všetkým, ktorí verejne odmietajú oficiálny výklad Moskvy o dianí v susednej krajine. Za jeho porušenie hrozí až 15 rokov väzenia.

Len niekoľko hodín predtým, ako sa malo dnes konať vypočutie na súde ohľadom odňatia rodičovských práv otcovi samoživiteľovi z mesta Jefremov, oznámila ruská splnomocnenkyňa pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová, že hovorila s matkou dievčaťa Oľgou, ktorá si ju v detskom domove vyzdvihla.

"Marija najskôr nechcela ísť so svojou matkou, ale zmenila názor, povedala mi to sama do telefónu. Oľga si už Mašu vyzdvihla v sociálnorehabilitačnom centre. Dúfajme, že medzi nimi bude všetko fungovať," uviedla Ľvovová-Belovová, na ktorú je vydaný medzinárodný zatykač za organizovanie deportácií ukrajinských detí.

Marija Moskaľovová namaľovala v škole pri výtvarnej výchove obrázok, na ktorom je ukrajinská vlajka s nápisom "Sláva Ukrajine" a ruská vlajka, na ktorej stojí "Nie vojne, Putinovi". Na obrázku je aj žena, ktorá drží za ruku dievčatko a dlaňou sa snaží zastaviť rakety letiace z Ruska.

Po tom, ako vedenie školy informovalo políciu, bol jej otec obvinený z diskreditácie ruskej armády. V marci ho zadržali a umiestnili do domáceho väzenia a jeho dcéru do detského domova.

Krátko pred vynesením rozsudku na konci marca otec z Ruska zmizol, následne ho ale zadržali v Bielorusku.

Podľa ruských informačných kanálov bol zadržaný pravdepodobne kvôli tomu, že si v byte, kde sa skrýval pred prenasledovaním, zapol mobilný telefón. (ČTK)