Šimečka považuje uznesenie parlamentu o vražde na Zámockej za hanbu

V pléne parlamentu vystupuje podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková. Práve v tejto chvíli, keď tu rozprávam, znejú v niektorých častiach Ukrajiny sirény," začala svoj príhovor.

Na úvod sa poďakovala za pomoc, ktorú Slovensku poskytlo Ukrajine. Spomenula príklady ľudí, ktorí denne bojujú s ťažkosťami, ktoré sú následkom ruskej invázie.

"Oblohu nad Charkovom už chránia štyri stíhačky, ktoré Slovensko darovalo Ukrajine," povedala Kondratiuková. Nemôžeme odkladať víťazstvo nad zlom na zajtra, dodala.

"Chcem vyzvať celý civilizovaný svet, aby túto vojnu vnímali ako poslednú," povedala. Dodala, že za peniaze z ropy a plynu si Rusko kúpi právo zabíjať. Musíme podľa nej vytvoriť medzinárodné sily, ktoré budú brániť útoky na demokraciu.

Kondratiuková pripomenula aj útok Sovietskeho zväzu na Československo.

Pozvala tiež prezidentka Čaputovú a poslancov a poslankyne, aby sa pripojili k iniciatíve Ukrajine za návrat ukrajinských detí z Ruska. Deti bola podľa nej podlo vyvezené z Ukrajiny.

"Slovenský národ má veľa spoločného s ukrajinským. Tak, ako my, aj vy ste videli ruské tanky v uliciach svojich miest. Vy rovnako ako my, ste bojovali za svoju nezávislosť a svoj štát. A nebolo to ľahké," povedala.

"Sláva Ukrajine, sláva Slovensku," ukončila svoj príhovor podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková.

