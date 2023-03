USA a Rusko si prestali vymieňať pravidelné údaje o jadrových zbraniach

Prezident Zelenskyj naznačil, že prehra v Bachmute by mohla znamenať prehru Ukrajiny. Vladimir Putin by v takom prípade podľa Zelenského toto víťazstvo „predal“ Západu, svojej spoločnosti, Číne, Iránu. Čítaj ďalej

Ukrajinský prezident varoval, že pokiaľ ukrajinská armáda nezvíťazí v dlhotrvajúcej bitke o mesto Bachmut v Doneckej oblasti, Rusko by mohlo začať budovať medzinárodnú podporu pre dohodu, ktorá by mohla prinútiť Ukrajinu urobiť neprijateľné kompromisy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Ak bude cítiť trochu krvi a cítiť, že sme slabí, bude tlačiť, tlačiť, tlačiť,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre agentúru AP.

Zelenskyj prognózuje, že ak by Ukrajinci v Bachmute prehrali, tlak z porážky by v takom prípade prišiel veľmi rýchlo. A to nielen od medzinárodného spoločenstva, ale aj od jeho vlastnej krajiny.

„Naša spoločnosť sa bude cítiť unavená a bude ma tlačiť, aby som s nimi urobil kompromis,“ povedal Zelenskyj a dodal, že zatiaľ takýto tlak nepocítil.

(SITA)