Harrisová navštívila v Ghane prístav spojený s vývozom otrokov

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová upozornila počas návštevy Ghany na hrôzy otrokárstva, ktoré podľa jej slov nesmú zostať zabudnuté. Takisto žiadala viac investícií do inovácií v Afrike.

Harrisová navštívila pevnosť na ghanskom pobreží Cape Coast, odkiaľ boli otroci v minulosti prevážaní do Severnej a Južnej Ameriky i do oblasti Karibiku. Táto pevnosť je zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Stovky miliónov na rozvoj

Položením venca si americká viceprezidentka uctila osoby, ktoré počas obchodovania s otrokmi prišli o život.

"Hrôzy, ku ktorým tu došlo, musia navždy zostať v pamäti," povedala. Dodala, že tieto udalosti nesmú byť popierané a o histórií je potrebné učiť.

"Africké myšlienky a inovácie budú formovať budúcnosť sveta a preto musíme investovať do africkej vynaliezavosti a tvorivosti, ktoré odomknú nesmierny hospodársky rast a príležitosti," povedala americká viceprezidentka v utorok v ghanskom hlavnom meste Akkra.

Takisto pripomenula viaceré výzvy, ktorým africký kontinent čelí, vrátane neistoty v spojitosti s klimatickou zmenou, či prekážok v hospodárskom raste. USA podľa jej slov budú aj naďalej neochvejným partnerom pre pokrok.

Spojené štáty v pondelok oznámili, že majú v úmysle poskytnúť Ghane 139 miliónov dolárov na pomoc v oblasti hospodárstva, zdravia, obchodu a kultúrnych iniciatív, píše AFP.

Ďalších 100 miliónov chcú investovať na podporu prevencie konfliktov a úsilia na stabilizáciu situácie na pobreží západnej Afriky.

Posilnenie vzťahov s Afrikou

Ghana, susediace krajiny Pobrežie Slonoviny a Togo, i Benin sú ohrozované prejavmi násilia zo strany džihádistov, ktoré do týchto krajín prenikajú z oblasti Sahelu, pripomína AFP.

Harrisová má počas tohto týždňa navštíviť aj Tanzániu a Zambiu. Táto jej cesta nadväzuje na decembrový summit vo Washingtone, ktorý organizoval americký prezident Joe Biden a zúčastnili na sa ňom lídri afrických krajín, píše AFP.

Cieľom bolo zmierniť rastúci vplyv Číny a Ruska v Afrike, dodáva táto agentúra. (TASR)