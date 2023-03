Pellegrini odmietol špekulácie o koalícii so SaS a PS, strana chce pri voľbách robiť paralelné sčítavanie hlasov

Strana Hlas má v pláne robiť pri septembrových voľbách paralelné sčítavanie hlasov, uviedol to Pellegrini na tlačovej besede. Cieľom by malo byť uistenie sa, že pri sčítaní nedošlo k nejakej chybe.

Líder strany Pellegrini tiež odmietol, že sa chystá vytvoriť povolebnú koalíciu so stranou SaS a mimoparlamentným hnutím Progresívne Slovensko. Takéto tvrdenia označil za klamstvo.

"Hlas pôjde vlastnou cestou. Slovensko sa už nemôže vrátiť naspäť, musí sa pozerať dopredu," povedal Pellegrini vo videu na sociálnej sieti. Jeho strana sa nechce dopredu spájať so stranami, ktoré sú zodpovedné za dnešný marazmus a chaos na Slovensku.

"Logicky, že tam spadá OĽaNO, ktoré sme aj definitívne ako strana vylúčili. Takisto si asi ťažko viem predstaviť spoluprácu s Eduardom Hegerom, ktorý ešte aj dnes v priamom prenose devastuje túto krajinu," doplnil líder Hlasu. Veľký výkričník mu svieti aj pri SaS, ktorá ani v jednej vláde nevydržala celé volebné obdobie.

Pellegrini tiež na tlačovej konferencii kritizoval predstaviteľov dočasne poverenej vlády a koalície za to, že sa neschvaľujú návrhy, ktoré by pomohli ľuďom pri zdražovaní. Dodal, že jeho stranícky kolega Erik Tomáš predložil pozmeňujúci návrh, ktorým by sa garantovala seniorom mimoriadna valorizácia dôchodkov od 1. júla. Zatiaľ sa o návrhu nerokovalo.

Spomenul tiež návrh poslancov z Hlasu o tom, aby rodičia dostávali kompenzáciu, pokiaľ sa im nepodarí umiestniť dieťa do materskej školy z kapacitných dôvodov. Návrh prešiel do druhého čítania. Pellegrini odmieta kritiku dočasne povereného premiéra Hegera, že ide o nesystémový návrh.

Dočasne poverená vláda sa podľa Pellegriniho "vykašľala" na ľudí a ukazuje sa, že sa venuje predvolebnej kampani. Do septembrových volieb sa podľa neho vystavujeme "legislatívnej kalamite", keďže každé hlasovanie v parlamente je nepredvídateľné. (SITA, TASR)