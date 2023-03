Vietor takmer prevrátil loď v škótskom prístave, zranilo sa 25 ľudí

Francúzsky prezident Macron chce, aby sporná reforma dôchodkového systému vstúpila do platnosti do konca tohto roka. Šéf Elyzejského paláca trvá na tom, že táto reforma je aj napriek celoštátnym protestom nevyhnutná. Čítaj ďalej

Napriek tomu, že v súvislosti s prijatím reformy musí konečné rozhodnutie prijať ústavný súd, si Macron myslí, že je nevyhnutné, aby reforma vstúpila do platnosti do konca roka.

Je pripravený byť neobľúbený

"Čím dlhšie budeme čakať, tým väčší bude (deficit). Táto reforma je nevyhnutná. Nerobí ma to šťastným, tiež by som bol radšej, keby som to nerobil," uviedol Macron v televíznom rozhovore.

"Táto reforma nie je žiaden luxus alebo zábava, je to nevyhnutnosť," cituje Macrona agentúra AP.

Ako dôsledok prijatia reformy, ktorá napríklad zvyšuje dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov, je Macron pripravený akceptovať neobľúbenosť. "Ak si mám vybrať medzi prieskumami verejnej mienky a celkovými záujmami tejto krajiny, vyberám si záujmy krajiny," vyhlásil francúzsky prezident.

"Ak je nevyhnutné, aby som dnes akceptoval, že budem neobľúbený, akceptujem to," uviedol Macron. Zároveň priznal, že neuspel, keď sa snažil Francúzov o reforme presvedčiť.

Prežili hlasovanie o nedôvere

Francúzska vláda prežila v pondelok dve hlasovania o vyslovení nedôvery. Vyvolalo ich vládne rozhodnutie presadiť nepopulárnu dôchodkovú reformu bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. Tam totiž reforma nemala dostatočnú podporu. Horná komora, Senát, ju schválila minulý týždeň.

Výsledky oboch pondelkových hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde boli tesnejšie, ako sa očakávalo, čo sa pokladá za oslabenie vládnej podpory.

Macron v stredu prehovoril vôbec po prvý raz odvtedy, čo jeho vláda minulý týždeň reformu pretlačila cez parlament. Toto jeho rozhodnutie vyvolalo každodenné protesty v celom Francúzku. Macron pritom v stredu odsúdil násilie, pretože niektoré z protestov prepukli do potýčok s policajtmi. (TASR)