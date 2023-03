Holý stiahol novelu o verejnom obstarávaní, vláda mala výhrady k návrhom výborov

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu o rodných číslach, ktorá by transrodovým ľuďom znemožnila právnu tranzíciu a prepis rodného čísla v dokladoch. Za posunutie zákona hlasovalo 87 poslancov. Čítaj ďalej

Súčasný zákon hovorí, že štát vykoná u človeka zmenu rodného čísla na požiadanie, ak predloží lekársky posudok o zmene pohlavia. Predkladaná novela však navrhuje inú podmienku.

Zmena by mala byť možná len vtedy, keď sa človek preukáže genetickým testom, že mu bolo pri narodení nesprávne určené pohlavie. Znamenalo by to, že by zmena bola možná len na základe biologických skutočností a pre transrodových ľudí by išlo o nesplniteľnú podmienku. (SME)