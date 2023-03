Uhynuté ryby upchali austrálsku rieku

Čínsky prezident Si Ťin-pching bude na návšteve v Rusku pravdepodobne rokovať o obchádzaní protiruských sankcií, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Do Ruska má Si Ťin-pching pricestovať začiatkom budúceho týždňa. Čítaj ďalej

Čínsky prezident podľa amerických analytikov zrejme plánuje s Putinom a ďalšími ruskými činiteľmi hovoriť o schémach obchádzania sankcií, ktoré budú podporovať export čínskeho tovaru do Ruska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Inštitút uviedol, že čínske firmy už podľa médií predali Rusom pušky, časti dronov a ďalšie vybavenie, ktoré môže byť použité na vojenské účely.

Čínske výrobky by pritom podľa amerických analytikov mohli do Ruska prúdiť cez Bielorusko. Si Ťin-pching podľa nich už 1. marca podpísal s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom balík dohôd, ktoré by export čínskeho tovaru do Ruska uľahčili.

Si Ťin-pching sa tiež zrejme pokúsi vykresliť Čínu ako neutrálnu krajinu, ktorá by mohla sprostredkovať rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, domnievajú sa analytici.

Peking v deň výročia ruského vpádu na Ukrajinu 24. februára predstavil dvanásťbodový plán ukončenia vojny. Okrem iného v ňom vyzval, aby sa obe krajiny zdržali útokov na civilné obyvateľstvo, vyzval na zriadenie humanitárnych koridorov, ale aj na ukončenie západných sankcií proti Rusku.

Podľa piatkového oznámenia Kremľa Putin a Si počas chystanej návštevy podpíšu deklaráciu, ktorá bude znamenať začiatok "novej éry" rusko-čínskych vzťahov.

(ČTK)