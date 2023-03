Kalábriu a Sicíliu prepojí nový visutý most, dekrét schválila Meloniovej vláda

Čoraz viac ruských regiónov si predvoláva vojakov v zálohe. Úrady tvrdia, že ide len o plánované upresňovanie údajov v dokumentoch. Kremeľ ubezpečil, že sa nechystá druhá vlna mobilizácie. Čítaj ďalej

Záložníkov si predvolávajú na vojenské správy už v 43 z 85 regiónov, uviedol obranca ľudských práv Pavol Čikov.

Najviac otázok budí podľa Čikova povolávanie vojakov v zálohe na vojenské cvičenia, čo je krok, ktorý sa môže konať až po vydaní výnosu prezidenta. A ten doteraz nebol zverejnený.

"Robíme to len preto, aby sme u občanov patriacich pod brannú povinnosť spresnili osobné údaje, ako je ich rodinný a zdravotný stav, úroveň vzdelania a ďalšie okolnosti, ktoré majú vplyv na povolanie občana zo zálohy do ozbrojených síl. Je to nevyhnutný plánovaný postup, s mobilizáciou nemá nič spoločné. Prosíme občanov, aby sa neznepokojovali. Nie je to nová vlna mobilizácie. Pozvanie na vojenskú správu sa týka len spresnenia údajov, "povedal serveru Orenday oblastný vojenský komisár Dmitrij Kilejev.

Ruskí predstavitelia ale pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu verejne popierali, že by sa Moskva chystala napadnúť susednú krajinu. Sám Putin pred rokom ženám sľuboval, že nepošle do bojov na Ukrajine ani mužov v povinnej vojenskej službe v armáde ani nepovolá do boja vojakov zo zálohy.

Už v septembri ale ruský prezident vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, pri ktorej úrady povolali do armády státisíce mužov. Časť z nich podľa zdrojov zakrátko prišla o život bez toho, aby sa dočkala dôkladnejšieho výcviku. (ČTK)