Štrajky vo Francúzsku narúšajú produkciu elektriny a dodávky paliva

Nositelia Nobelovej ceny a osobnosti podporili nomináciu Bangu na čelo Svetovej banky. Nominácie je možné predkladať do 29. marca a Banga, bývalý generálny riaditeľ Mastercard, je zatiaľ jediný kandidát. Čítaj ďalej

Banga bol nominovaný americkým prezidentom Bidenom. Joseph Stiglitz, ktorý v roku 2001 získal Nobelovu cenu za ekonómiu, prezidentka nadácie New America Foundation Anne-Marie Slaughterová a Fred Krupp, prezident Environmental Defense Fund, boli medzi 53 osobnosťami, ktoré podpísali vyhlásenie na podporu Bangu.

"Ajay Banga má vzácnu kombináciu vodcovstva, skúsenosti s budovaním úspešných spojenectiev vo verejnom, súkromnom a sociálnom sektore a skúseností s prácou v rozvojových krajinách," napísali. "Je to tá správna osoba na vedenie banky v tejto kritickej chvíli."

Toto vyhlásenie odzrkadľuje rastúcu podporu pre kandidatúru Bangu, Američana narodeného v Indii. Získal už podporu Indie, Kene, Ghany a Bangladéša a pozitívne hodnotenia z Francúzska a Nemecka na februárovom stretnutí zástupcov finančného sektora zo skupiny G20.

Signatári poukázali na Bangovu prácu na poľnohospodárskom programe v Latinskej Amerike zameranom na posilnenie odolnosti farmárov voči klimatickým katastrofám a na program poistenia plodín, ktorý vytvoril so Svetovou potravinovou bankou a súkromnými partnermi.

Žiadni ďalší kandidáti neboli verejne ohlásení, hoci Rusko tvrdí, že konzultuje so svojimi spojencami nomináciu vlastného kandidáta, čo by mohlo spomaliť snahu banky o zvolenie nového prezidenta do začiatku mája. (TASR)