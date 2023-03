Hygienici očakávajú počas prázdnin pokles chorobnosti na chrípku

Dohromady sa ide zlepiť také panoptikum, že je vôbec ťažké si predstaviť, ako to môže fungovať a čo chce autenticky ponúknuť. Ak to následne (opäť) pokazia pre egá aktérov, dokonajú to, čo začal Matovič, píše Jakub Filo. (SME)