Blinken vyzval Uzbekistan na dodržiavanie ľudských práv pri zavádzaní reforiem

Uzbekistan by mal pri reformných krokoch myslieť na dodržiavanie ľudských práv, povedal na návšteve stredoázijskej krajiny americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.

Šéf americkej diplomacie sa stretol s uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom, ktorý prisľúbil zavedenie nových ekonomických reforiem a väčšiu politickú otvorenosť.

Blinken zároveň rokoval aj s uzbeckým ministrom zahraničných vecí Bachtijorom Sajdovom o investíciách zo strany USA a tiež o situácii v susednom Afganistane.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price uviedol, že Blinken počas rokovaní "vyzval na ochranu ľudských práv a základných slobôd vrátane zaistenia slobody a transparentnosti médií".

Prezident Mirzijojev vo februári vyhlásil, že niektorí predstavitelia ho nútia, aby obmedzil slobodu médií, on by to však podľa vlastných slov "nikdy neurobil".

Ľudskoprávne organizácie i napriek tomu tvrdia, že uzbecké médiá sú stále prísne kontrolované a kritici vlády môžu čeliť trestu odňatia slobody. (TASR)