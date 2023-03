Pálenie koránu ako pomsta. Začal sa súd so Slovenkou obžalovanou z extrémizmu

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie so ženou, ktorá spálila korán. Obžalovaná Sheila Sz. uviedla, že sa cíti nevinná a bude vypovedať.

Je stíhaná pre extrémistické trestné činy. Dôvodom je video, v ktorom obžalovaná zneuctila knihu The Quran, teda Korán.

Prokurátor ju obžaloval zo zločinu výroby extrémistických materiálov, zločinu násilia voči skupine obyvateľov, zločinu rozširovania extrémistických materiálov, prečinu hanobenia rasy a národa a z prečinu podnecovania rasovej a národnostnej nenávisti. Obžalovaná uviedla, že sa cíti nevinná a bude vypovedať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pomsta za utrpenie vo Fínsku

Sheila Sz. vo svojej výpovedi uviedla, že jej konanie súvisí s tým, čo zažívala od svojho detstva, keď bola už od škôlky sexuálne zneužívaná. Týrala ju vlastná matka, s rodičmi sa nestýka.

V 18 rokoch odišla zo Slovenska a následne sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

„Kamiónom ma odviezli do Poľska, do Čiech a do Fínska. Tam ma zavreli do tábora, kde som bola jediná biela medzi tmavými Somálcami, Arabmi a inými národnosťami,“ uviedla s tým, že ju tam mali sexuálne zneužívať.

Zmenila si meno z Adriana, aj priezvisko a mala byť v ochrane svedkov, keď sa v roku 2017 vrátila na Slovensko napriek tomu, že to mala zakázané fínskymi úradmi. Toto mali byť dôvody, prečo natočila video, v ktorom zneuctila knihu Korán.

„To, čo som hovorila, že nikto nezastaví moje vysielanie videí, názorov, tak za tým si stojím, sú to pre mňa paraziti, ktorí sú horší ako svrab. Vždy im všetko prejde, obchodujú s ľuďmi, kupujú si manželstvá,“ popísala svoje dôvody s tým, že si stojí rovnako za tým, že ak sa oni nevedia prispôsobiť nám, tak tu nemajú čo robiť.

Mala na mysli podľa jej slov Arabov a moslimov. Knihu Korán kúpila v kníhkupectve, a nevie už, s kým natočila video.

Urážka moslimov

Ako svedok pred súdom vypovedal zástupca moslimskej komunity, ktorý pochádza pôvodne zo Sýrie a je správcom Islamskej nadácie na Slovensku.

„Video bolo pre moslimov mimoriadne urážlivé,“ uviedol k videu, ktoré zverejnila obžalovaná.

Pred súd predstúpil aj súdny znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok k obsahu facebookového profilu Adriany M. a k videu zverejnenom na ňom. „Zistil som, že profil existoval už niekoľko rokov, minimálne od roku 2012,“ uviedol k autenticite profilu znalec s tým, že profil nejavil znaky toho, že by bol falošný.

O predmetnom videu na tomto profile zistil, že bolo vysielané naživo, verejne prístupné a videlo ho viac ako 160-tisíc ľudí. Vyjadril sa aj k videu zverejnenému na platforme Youtube, na kanáli "Sheila extrém".

„Na tomto kanáli zdieľala Sheila podobný obsah ako na Facebooku,“ uviedol s tým, že autorka používala viac mien.

Vytrhávala strany a zapálila ich

Stíhanie voči Sheile Sz. súvisí s videom, na ktorom ešte v roku 2017 ukazovala knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdila, že je to korán.

Na videu zverejnenom na internete z nej vytrhávala strany, hádzala ich na zem a potom ich zapálila. Jednou zo strán si pritom na videu utrela zadok a roztrhanú knihu pomočila. Zároveň vyzývala na boj proti moslimom.

Polícia Sheilu zadržala vo februári 2017, pričom v jej prípade navrhovali väzobné stíhanie. NS SR však v marci 2017 väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Obžalovaná bola opätovne zadržaná v októbri 2020.

Dôvodom boli obvinenia pre trestné činy hanobenia rasy a národa, prečin nebezpečného vyhrážania sa a iné skutky.

Podľa medializovaných informácií sa totiž v ďalšom videu vyhrážala prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu v auguste 2021 uložil obžalovanej ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Následne v septembri toho istého roku rozhodnutie odobril aj Najvyšší súd SR. (SITA)