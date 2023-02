Poslanci OĽaNO a Sme rodina predložili návrh, ktorý by znemožnil tranzíciu

Štátny príspevok pre RTVS by sa mal odvíjať automaticky od stanoveného podielu z hrubého domáceho produktu. Uvádza to ministerstvo kultúry s tým, že by malo ísť o mechanizmus, ktorý nebude podliehať politickým a negociačným tlakom. Čítaj ďalej

"Cieľom návrhu zákona je zvýšiť finančnú stabilitu a nezávislosť RTVS," uviedol v rezort v materiáli, zverejnenom na portáli právnych predpisov Slov-lex. Avizuje i spustenie pripomienkového konania v najbližšom období. Ministerstvo pripomína, že vo financovaní RTVS existuje dlhodobo neriešený nesúlad medzi rozsahom a kvalitou služieb, ktorú od RTVS štát požaduje a objemom financií, ktoré sú telerozhlasu každoročne poskytované. "Doterajší model financovania RTVS kombinujúci viac zdrojov financovania, ktoré sú v konečnom dôsledku všetky napojené na štátny rozpočet, je nesystematický a nespĺňa medzinárodné štandardy kladené na požadované modely financovania verejnoprávnych médií," uviedlo ministerstvo. Od júla 2023 už nebude mať RTVS príjmy z úhrad verejnosti za služby poskytované RTVS. Tzv. koncesionárske poplatky poslanci zrušili v rámci novely zákona o dani z osobitných stavieb. Koniec koncesií si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2023 vydobyla SaS. Príjmy z poplatkov má nahradiť nárokovateľný štátny príspevok. (TASR)