Rakúsky policajt zrejme smrteľne postrelil svojho kolegu

Rusko začalo dodávať ropu z Kazachstanu ropovodom Družba cez Poľsko do Nemecka, oznámil ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť. Dodávky do Poľska sú zastavené, tok ropy na Slovensko a do Česka južnou vetvou ropovodu pokračuje. Čítaj ďalej

Kazašský prevádzkovateľ ropovodov KazTransOil uviedol, že odoslal do Nemecka 20 000 ton ropy cez ruský ropovod Družba. EÚ od 5. decembra zakázala dovoz ropy z Ruska po mori, stále ju však odoberá potrubím - najmä preto, aby mali ropu aj vnútrozemské štáty EÚ. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Vnútrozemský Kazachstan je pri vývoze energetických surovín silne závislý od susedného Ruska a nepodlieha západným sankciám. (ČTK)