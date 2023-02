Taliban usmrtil dvoch členov Islamského štátu

Na poľskom území by sa mali konať manévre armád Nemecka, Poľska a USA. Cvičenie by vyslalo signál partnerom v NATO aj do Ruska, oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Ďalšie podrobnosti o cvičení nezverejnil. Čítaj ďalej

Pistorius podotkol, že pre krajiny na východnom krídle NATO je dôležité vidieť, že Spojené štáty a Nemecko plnia svoje záväzky. Ruskému prezidentovi Putinovi by spoločné nemecko-poľsko-americké cvičenie podľa neho ukázalo, že "NATO už dávno nie je také slabé, ako sa domnieval". Aliancia je teraz oveľa jednotnejšia ako pred ruskou inváziou na Ukrajinu, upozornil nemecký minister. (ČTK)