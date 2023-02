Európe hrozí nedostatok plynu a energie na budúcu zimu

Namiesto zrušenia testovania piatakov mohli radšej otvoriť diskusiu o zmysle národných testov, uviedli analytici z Centra vzdelávacích analýz. Reagoval tak na zrušenie tohtoročného testovania, ktoré sa malo uskutočniť v polovici mája. Čítaj ďalej

Ministerstvo školstva sa rozhodlo testovanie tento rok zrušiť, odôvodnilo to pandémiou.

"Argumentuje, že počas dištančného vzdelávania sa v školách líšila kvalita výučby. Protipandemické opatrenia sa, navyše, zavádzali po okresoch, takže rozdiely v kvalite mohli byť aj regionálne. Preto sa podľa ministerstva nedajú ciele testovania plnohodnotne naplniť," skonštatovali analytici z Centra vzdelávacích analýz.

Neznáme reakcie škôl na výsledky

Tieto dôvody sú však podľa analytikov dosť nepresvedčivé.

"Objektívne informácie o výsledkoch detí sú potrebné za každých okolností. A platí to aj pre pokrízové časy, ba možno ešte viac. Rovnako nie je dôvod, prečo by nemali školy po pandémii potrebovať dobrú spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach svojich žiakov," myslia si analytici.

Problémy s piatackým testovaním podľa Centra vzdelávacích analýz spočívajú v niečom úplne inom.

"Testy sú vytvorené tak, že z výsledkov sa nedozvieme, či sa deti naučili všetko, čo sa mali, a či sa v porovnaní s minulosťou zlepšili alebo zhoršili. Navyše, vôbec nie je jasné, na čo ministerstvo školstva piatacké testovanie potrebuje. Štát výsledky v podstate na nič nevyužíva a neprijíma na základe nich žiadne rozhodnutia. Napríklad, ak škola dosiahne horšie výsledky, nedostane žiadnu dodatočnú podporu," skonštatovali.

Školy síce dostávajú detailnú spätnú väzbu o výsledkoch svojich žiakov, no chýbajú údaje, ako s týmito informáciami ďalej pracujú.

"Na Slovensku chýba odborná diskusia, či potrebujeme žiakov testovať, a ak áno, ako má testovanie vyzerať a na čo majú slúžiť jeho výsledky. Kvalitné informácie o vzdelávacích výsledkoch detí bezpochyby potrebujeme," tvrdia analytici.

Zmena testov a spôsoby ich využitia

Podľa ich slov by mohli slúžiť na vyhodnocovanie toho, či sa deťom darí osvojiť si potrebné učivo, aký vplyv majú rôzne opatrenia, ktoré štát zavádza, či ako sa vyvíja náš vzdelávací systém.

"To by si však vyžadovalo výraznejšie úpravy. Bolo by treba zmeniť testy a jasne zadefinovať, na čo sa výsledky použijú," uzavreli z CVA.

Podľa analytikov celoslovenské testovanie v piatom ročníku sa realizuje každoročne od roku 2015. Žiaci sa testujú z matematiky a vyučovacieho jazyka, čiže zo slovenčiny alebo z maďarčiny. (TASR)