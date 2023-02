Slovensko darovalo Srbsku vyše 300-tisíc vakcín proti koronavírusu

Americký denník The New York Times sa obrátil na Najvyšší súd EÚ v snahe získať textové správy. Tie si posielala predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová so šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Bourlom. Čítaj ďalej

Žaloba bola podaná 25. januára, detaily však zatiaľ Súdny dvor EÚ neposkytol, zistil web Politico. Odhalenie komunikácie medzi von der Leyenovou a Bourlom by mohlo objasniť pozadie nákupov vakcín proti covidu, ktoré EÚ od danej spoločnosti objednala stovky miliónov. O SMS správach sa už dlhší čas hovorí v súvislosti s kontraktom z mája 2021, ktorého uzavretie reagovalo na problémy s iným dodávateľom - firmou AstraZeneca. Nákup osobne dojednávala predsedníčka komisie, únijná exekutíva však ohľadom jej komunikácie s Bourlom podľa Politico mlčí. Denník chce súd presvedčiť, že komisia má zákonom danú povinnosť správy zverejniť, píše Politico, ktorému podrobnosti oznámili dva nemenované zdroje oboznámené s prípadom. Denník odmietol vec podrobnejšie komentovať a komisia údajne nereagovala na žiadosť o vyjadrenie. (ČTK)