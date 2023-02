Mercedes a Volkswagen žiadajú zvýšenie počtu nabíjacích staníc

Nemecké automobilky Mercedes-Benz a Volkswagen vyzvali vládu, aby urobila viac pre zvýšenie počtu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v celej krajine. V elektrine je podľa nich budúcnosť automobilového priemyslu.

"Aby sme urýchlili prechod na elektrické vozidlá, musíme si byť istí, že sa buduje infraštruktúra nabíjacích staníc," citoval denník šéfa Mercedes-Benz Olu Källeniusa. "To je aj otázka pre politikov."

Generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume súhlasil s tým, že je potrebné zrýchliť a že výstavba nabíjacích staníc je "spoločnou úlohou ekonomiky, spolkovej vlády a obcí".

Nemecká vláda vlani v októbri schválila plán na investovanie 6,3 miliardy eur do rýchleho zvýšenia počtu nabíjacích staníc v celej krajine v rámci svojho úsilia o nulové čisté emisie. Súčasťou plánu bolo urýchlenie schvaľovania výstavby nabíjacích miest.

Priemyselné združenia, ktoré sa už dlho sťažujú, že vláda nedrží krok s rýchlym rozširovaním elektrických vozidiel, pripomenuli, že uskutočnenie návrhov je kľúčové.

Podľa Källeniusa budúcnosť automobilového priemyslu je "elektrická".

"Do konca tohto desaťročia chceme byť pripravení na úplný prechod na elektromobily v našom segmente, kdekoľvek to podmienky na trhu dovolia," povedal a dodal, že si to bude vyžadovať gigantickú konverziu priemyslu. (TASR)