Remišovej rezort poskytne samosprávam 100 eur za osobu a týždeň v rámci pomoci odídencom

Naplniť podmienky Ruska o prímerí by bolo samovraždou aj pre Slovensko. Tvrdí to poslanec Hlasu Peter Kmec. Ak by sa Ukrajina stala ruskou nárazníkovou zónou smerom na západ. najmä východnému Slovensku by podľa neho hrozil ekonomický rozpad.

Kmec v diskusnej relácii TA3 zdôraznil, že je potrebné pracovať na bezpečnosti. Rusko rozumie sile zbraní a vybralo si konfrontáciu, tak je dôležité, aby sa Európa posilnila. "Kto by nechcel mier? Ale ak by sa uzavrel mier podľa Ruska, stal by sa presný opak. Nastalo by rozšírenie vojny na celú Ukrajinu. Kremeľ opakovane tvrdí, že nemá záujem o neutrálnu Ukrajinu a odignoroval také ponuky. Takže ju chce dobyť alebo zničiť. Potom by sme boli na rade my, nastali by veľké bezpečnostné aj ekonomické problémy," povedal ďalší diskutujúci Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Rusi mierové hnutia zneužívajú na propagandu a rozvrat demokratickej spoločnosti, dodal Juraj Krúpa zo SaS. Všetci diskutujúci sa zhodli, že kontrola na internete je nedostatočná a malo by sa v tejto oblasti urobiť omnoho viac aj vzhľadom na to, že občania na Slovensku sú na prijímanie propagandy a dezinformácií veľmi náchylní.