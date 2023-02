V prípade udusených migrantov v Bulharsku obžalovali šesť osôb

Škótsky minister zdravotníctva Humza Yousaf oznámil, že vstúpi do boja o premiérsky post. Je prvým kandidátom, ktorý takýto úmysel verejne potvrdil. Doterajšia premiérka Sturgeonová cez týždeň oznámila, že po ôsmich rokoch odíde z funkcie. Čítaj ďalej

Sturgeonová je horlivou zástankyňou škótskej nezávislosti. Vo funkcii plánuje zostať, kým si Škótska národná strana (SNP) nezvolí nového lídra.

"Rozhodol som sa kandidovať na funkciu škótskeho premiéra a lídra SNP," uviedol na twitteri 37-ročný Yousaf, ktorý je členom škótskeho parlamentu od roku 2011 a zastával tiež niekoľko ministerských pozícií.

Okrem Yousafa by sa podľa britských médií mohol ďalším kandidátom stať 61-ročný Keith Brown, teraz druhý muž SNP s dlhoročnou ministerskou skúsenosťou a veterán z vojny o Falklandy, Kate Forbesová, 32-ročná ministerka financií a členka evanjelickej cirkvi Free Church of Scotland, ktorá je proti manželstvu pre všetkých a pre obmedzenia potratových práv, či 53-ročný Angus Robertson, ktorý do roku 2017 desať rokov viedol poslancov SNP vo Westminsteri, sídle parlamentu v Londýne, a teraz je ministrom pre ústavu, kultúru a vonkajšie záležitosti.

Ak sa prihlási viac ako jeden kandidát, celá členská základňa Škótskej národnej strany bude o novom lídrovi hlasovať v dvoch týždňoch počnúc 13. marcom.

Nečakaný odchod Sturgeonovej vyvoláva podľa Reuters otázky ohľadom ďalšieho vývoja boja za škótsku nezávislosť po tom, ako Londýn zablokoval druhý pokus Škótska o vyhlásenie referenda o tejto otázke. V roku 2014 Škóti v ľudovom hlasovaní pomerom 55 ku 45 percentám podporili zotrvanie v Spojenom kráľovstve.

