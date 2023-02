Ročná nezdaniteľná suma by sa mala od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýšiť

Ročná suma, ktorú štát pracujúcim nezdaňuje, by sa mala od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýšiť. Dôvodom je očakávaný razantnejší nárast súm životného minima, na ktoré je nezdaniteľná časť základu dane naviazaná.

Suma životného minima na plnoletú fyzickú osobu by mala od júla tohto roka stúpnuť o predpokladaných 12,7 percenta na 264,20 eura. Ročná nezdaniteľná suma, ktorá tvorí 21-násobok výšky životného minima, by tak na rok 2024 vzrástla na 5 548,20 eura. Oproti tomuto roku ide o nárast o viac ako 625 eur.

Nárast ročnej nezdaniteľnej sumy o 625 eur by zamestnancom zvýšilo mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane približne o 52 eur. Zamestnancom by sa tak znížila daň z príjmu, resp. zvýšil čistý mesačný príjem zhruba o 10 eur mesačne. V ročnom vyjadrení by tak mali čistý príjem vyšší o 120 eur.

Samostatne zárobkovo činné osoby pocítia zvýšenie nezdaniteľnej sumy na rok 2024 až v roku 2025, pri podaní daňového priznania za rok 2024. Ich daň z príjmu za rok 2024 by mohla klesnúť o 120 eur.

Mechanizmus zvyšovania súm životného minima sa od apríla tohto roka zmení. Sumy životného minima sa budú zvyšovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú začiatkom februára schválil parlament. Ak novelu zákona podpíše prezidentka Zuzana Čaputová, nadobudne účinnosť od 1. apríla tohto roka.

Životné minimum sa v súčasnosti upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. (SITA)