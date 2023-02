V poslednom kvartáli minulého roka zaznamenala ekonomika rast

Dôležité

Matovič predložil do parlamentu návrh, aby každý volič za účasť na parlamentných voľbách automaticky získal odmenu 500 eur. Znamená to, že výdavky štátu na voľby by zo súčasných najviac niekoľko desiatok miliónov eur stúpli na 2,2 miliardy eur. (SME)