Cirkevní činitelia v Portugalsku zneužili za 70 rokov tisícky maloletých

Dubaj v Spojených arabských emirátoch plánuje do roku 2026 spustiť projekt lietajúcich taxíkov. Plány na rozbehnutie tejto myšlienky trvajú už od roku 2017, no až v pondelok zverejnili podrobnosti toho, ako by to malo fungovať.

Mesto plánuje vytvorenie štyroch „vertiportov" - pri dubajskom medzinárodnom letisku, v centre Dubaja, na súostroví Palm Jumeirah a v dubajskom prístave. Tieto miesta by mali obsahovať dve štartovacie rampy a štyri nabíjacie stanice pre lietajúce taxíky. Predstavitelia mesta sa však odklonili od pôvodnej myšlienky s autonómnymi taxíkmi. Namiesto toho počítajú s tým, že v lietajúcich taxíkoch budú sedieť piloti, ktorí budú riadiť stroje. Na palube by malo byť miesto pre štyroch pasažierov. Čo sa týka samotných lietajúcich taxíkov, Dubaj zatiaľ nepodpísal kontrakt so žiadnym dodávateľom. (SITA)