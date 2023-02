Premiér Kosova odmieta zriadenie srbskej samosprávy. Obáva sa konfliktov

Západ by nemal vyvíjať tlak na Kosovo, aby uznalo samosprávu piatim obciam s majoritným srbským obyvateľstvom, vyhlásil kosovský premiér Albin Kurti s tým, že taký tlak zvyšuje napätie medzi Srbskom a Kosovom.

Srbsko potrebuje západnú orientáciu

Kurti sa v rozhovore pre agentúru The Associated Press vyjadril, že pozornosť by sa miesto toho mala zamerať na to, aby sa Srbsko stalo demokratickejším a zbavilo sa podľa neho belehradských hegemonistických ideí.

Kurti tiež povedal, že srbská vláda by mala prijať nezávislosť všetkých bývalých juhoslovanských republík, aby mohla „čeliť minulosti“. Zdôraznil pritom, že Belehrad by sa mal prikloniť viac k EÚ a NATO, miesto Ruska.

Ak sa podľa neho oslobodia od myšlienky, že Kosovo stále patrí Srbsku, „budú demokratickejší, európskejší“.

Kosovo odmieta zriadiť srbskú samosprávu

V posledných niekoľkých týždňoch vyslanci Spojených štátov a EÚ navštívili Prištinu a Belehrad, aby ich povzbudili k prijatiu nového návrhu pre normalizáciu vzťahov medzi krajinami a posilneniu ich snáh o členstvo v Únii.

Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom sprostredkované EÚ pokračujú už od roku 2011, no implementovali veľmi málo z 33 podpísaných dohôd.

Nový návrh je podľa Kurtiho „dobrým rámcom a platformou na posun vpred, ktorý nám dáva nádej na vyhliadku budúcich rozhovorov a dohody“. Podrobnosti o tomto novom návrhu zatiaľ nezverejnili.

Spojené štáty však zvýšili tlak na Prištinu, aby implementovala dohodu z roku 2013 o založení samosprávneho združenia obcí s majoritným srbským obyvateľstvom, ktoré by koordinovalo prácu v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, územného plánovania a ekonomického rozvoja na lokálnej úrovni.

Kosovský ústavný súd však časť tohto plánu v roku 2015 označil za protiústavnú s tým, že nie je inkluzívny voči iným etnicitám a mohol by viesť k využitiu výkonných právomocí.

Kurti zriadenie združenia nepovažuje za svoju prioritu a minulý týždeň stanovil podmienky, podľa ktorých môže byť zriadené len v prípade celkovej dohody o normalizácii vzťahov, ktorú Srbsko už v minulosti odmietlo.

Kosovské úrady sa totiž obávajú, že by mohlo s pomocou Belehradu podkopať ich štátnosť.

Recept na nové konflikty

Západné mocnosti by sa podľa neho mali poučiť z príkladu Srbmi riadenej Republiky srbskej v Bosne a Hercegovine s tým, že v Kosove sa obávajú, že by mohol Belehrad vytvorenie združenia využiť ako zbraň proti ich nezávislosti.

„Ak na západnom Balkáne zavedieme myšlienku samosprávnych združení obcí založených na etnicite, je to recept na nové konflikty,“ skonštatoval Kurti.

Západ by pritom podľa neho nemal tlačiť na menšie krajiny ako je Kosovo, ktoré sú demokratické.

Problémy medzi Kosovom a Srbskom sa môžu zdať malé a otravné, ale mali by venovať pozornosť tomu, čo sa deje v regióne, pretože „akékoľvek zlé riešenie na Balkáne môže byť a bude využité inde“, varoval a dodal, že v centre každej dohody by malo byť vzájomné uznanie, čo však Belehrad odmieta.

Kosovo je prevažne etnicky albánske územie, ktoré v roku 2008 vyhlásilo samostatnosť od Srbska. Belehrad ho však odmieta uznať ako samostatný štát. (SITA)