Delegácia švajčiarskeho parlamentu navštívila Taiwan

Švajčiarska parlamentná delegácia sa pri návšteve Taiwanu zaviazala k prehĺbeniu spolupráce. Uviedla, že autoritárstvo a vojna nesmú zvíťaziť.

Delegácia švajčiarskych poslancov vedená Fabianom Molinom (Sociálnodemokratická strana) a Nicolasom Walderom (Zelení) pricestovala v čase zvýšeného napätia v Taiwanskom prielive.

Výzva na dialóg

V pondelok absolvovali stretnutie s taiwanskom prezidentkou Cchaj Jing-wen, počas ktorého Molina vyzval všetkých svetových lídrov, aby posilnili dialóg s cieľom spolupráce pri presadzovaní svetového mieru, demokracie a multilateralizmu.

"Autoritarizmus a vojna nesmú zvíťaziť. Je absolútne nevyhnutné, aby boli existujúce rozdiely a napätie medzi Taiwanom a Čínskou ľudovou republikou vyriešené mierovou cestou a prostredníctvom dialógu," uviedol Molina. Zdôraznil, že Švajčiarsko i Taiwan si vážia zásady právneho štátu a ľudské práva.

Walder taiwanskej prezidentke povedal, že Švajčiarsko sa bude aj naďalej zameriavať na posilnenie vzťahov s Taiwanom, napríklad vytvorením dohody o hospodárskej spolupráci.

Taiwan v prvej línii obrany demokracie

Bude sa tiež snažiť v rámci medzinárodného spoločenstva využiť svoj vplyv na podporu začlenenia Taiwanu do medzinárodných organizácií, napríklad do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

"Keďže Taiwan stojí v prvej línii obrany demokracie, rozhodne budeme udržiavať regionálny mier a stabilitu," povedala Cchaj švajčiarskej parlamentnej delegácii.

Zároveň vyzvala demokratických partnerov, aby "pokračovali v prehlbovaní partnerstva a spolupráce na ochrane nášho spôsobu života".

Delegácia švajčiarskych poslancov sa počas šesťdennej návštevy Taiwanu stretne aj s ďalšími predstaviteľmi vrátane ministra zahraničných vecí Josepha Wu Čao-sie. (TASR)