Z Mali vyhostili vedúceho misie OSN pre ľudské práva

Vojenská junta v Mali vyhostila šéfa misie OSN pre ľudské práva Guillauma Ngefy-Atondoka Andaliho. Vláda vo vyhlásení uviedla, že jeho vyhostenie súvisí údajne neobjektívnym výberom svedkov pre rokovania Bezpečnostnej rady OSN o Mali. Krajinu musí opustiť do 48 hodín.

Oznámenie prišlo po tom, ako malijská ľudskoprávna aktivistka v januári na zasadnutí OSN kritizovala bezpečnostnú situáciu v krajine a obvinila nových ruských partnerov tamojšej vlády z vážneho porušovania práv.

Obvinenie zo zaujatosti

Na základe rozhodnutia ministerstva zahraničných vecí sa vedúci sekcie misie MINUSMA pre ľudské práva Guillaume Ngefa Atonodok Andali stal v Mali nežiaducou osobou, uviedol vo vyhlásení hovorca vlády.

Andaliho obvinil z "destabilizujúcich a podvratných" činov a zaujatosti, keďže údajne ignoroval štátnych predstaviteľov a inštitúcie.

Po zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o Mali z 27. januára vyzvali experti svetovej organizácie v Ženeve na nezávislé vyšetrenie porušovania ľudských práv a možných vojnových zločinov tamojších vládnych síl i ruskej Vagnerovej skupiny, ktorá s nimi spolupracuje.

Misiu MINUSMA vytvorili v roku 2013 v snahe stabilizovať Mali vo svetle rastúcej hrozby džihádistov. K jej úlohám patrí aj ochrana civilistov, podpora mierového úsilia a ochrana ľudských práv.

Odišli viacerí spojenci

Hoci mandát misie obnovili v roku 2019, zhoršujúca sa bezpečnostná situácia vyvolala v Mali i zahraničí pochybnosti, či má zmysel v nej pokračovať.

Viaceré zúčastnené krajiny sa z nej už stiahli alebo to plánujú, napríklad Francúzsko a Pobrežie Slonoviny, ktoré sa dostali do závažnej diplomatickej roztržky s malijským režimom, no tiež Egypt, Nemecko či Švédsko.

Vojenský režim, ktorý sa chopil moci pred dvoma rokmi s prísľubmi vyriešenia džihádistickej hrozby, má s misiou OSN čoraz napätejšie vzťahy a opakovane blokuje jej pokusy vyšetriť správy o porušovaní ľudských práv ozbrojenými silami. (TASR)